O Cruzeiro encaminhou a venda de Kauã Prates, de apenas 17 anos, ao Borussia Dortmund, da Alemanha. De acordo com a ESPN, a proposta do clube alemão pelo lateral-esquerdo é de 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 75 milhões) mais bônus. A reportagem ainda apurou que o Cruzeiro já deu o aval para o negócio e restam detalhes para finalizá-lo.

Kauã, no entanto, só irá para o Borussia Dortmund quando completar 18 anos, em agosto. A tendência é que o jogador assine por cinco temporadas com o clube alemão.

O jogador tinha vínculo com o Cruzeiro até 2027, com multa rescisória de cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 381 milhões). O lateral-esquerdo estreou profissionalmente pela Raposa no ano passado. Desde então, disputou 15 partidas, com um gol marcado.

Apesar da negociação, o Cruzeiro não deve trazer nenhum jogador para a lateral esquerda nesta janela, pois contará com Kauã até o início de agosto. A Raposa já monitora o mercado em busca de alguém para substituir o jovem. Cuiabano, do Nottingham Forest e alvo do Vasco, é um dos nomes no radar da diretoria.