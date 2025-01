Como foi o retorno de outros craques ao futebol brasileiro

Prestes a ser anunciado oficialmente pelo Santos, Neymar repete a trajetória de grandes ídolos do futebol brasileiro que voltaram a atuar no país após carreira na Europa. Antes do jogador do Santos, Ronaldo Fenômeno (Corinthians), Romário (Flamengo) e Falcão (São Paulo) viveram os capítulos finais de suas carreiras em gramados por aqui.

Romário (Flamengo – 1995)

O título de melhor jogador do mundo concedido pela Fifa, o protagonismo na campanha do tetracampeonato mundial da seleção brasileira, e o dinheiro absurdo que o Barcelona pediu, não impediram o Flamengo de surpreender o mundo do futebol em 1995 ao repatriar Romário. O trio de ataque dos sonhos com Edmundo e Sávio, porém, não se entendeu e virou um pesadelo em pleno ano do centenário rubro-negro. O Baixinho só brilharia mesmo no Flamengo em seu retorno, após breve empréstimo ao Valencia, especialmente no título da Copa Mercosul em 1999. Anos depois, o artilheiro seguiria marcando gols por Vasco e Fluminense.

Romário em sua primeira passagem pelo Flamengo:

Idade: 29

Títulos: Campeonato Carioca (1996)

Jogos: 79

Gols: 68

Rivaldo (Cruzeiro – 2003)

A volta de Rivaldo ao Brasil em 2004, após grande sucesso na Europa atuando pelo Barcelona, foi marcada por passagens discretas pelo Cruzeiro e São Paulo. No Cruzeiro, ele teve dificuldades físicas e de adaptação. No São Paulo, seu desempenho também ficou aquém das expectativas, e sua passagem foi breve.

Rivaldo em sua passagem pelo Cruzeiro:

Idade: 31

Títulos: Nenhum

Jogos: 10

Gols: 2

Paulo Roberto Falcão (São Paulo – 1985)

A passagem do “Rei de Roma” pelo São Paulo foi curta, mas marcante pela expectativa gerada. Falcão chegou ao São Paulo em 1985, após fazer história na Roma, da Itália. No entanto, sua estadia no Tricolor Paulista foi limitada por problemas físicos que dificultaram seu desempenho em campo. Ele fez apenas um gol em 15 jogos.

Falcão em sua passagem pelo São Paulo:

Idade: 31

Títulos: Campeonato Paulista (1985)

Jogos: 15

Gols: 1

Sócrates e Zico (Flamengo – 1985)

Os astros da seleção brasileira voltaram ao futebol nacional no mesmo ano e clube, mas com desfechos bem diferentes. Zico, saindo da Udinese, e Sócrates, deixando a Fiorentina, escolheram o Flamengo como destino. Para o ex-corintiano Sócrates, a passagem pelo Rio de Janeiro foi marcada por dificuldades. O camisa 8 enfrentou limitações físicas, o que prejudicou em campo. Já Zico, que já era um ídolo eterno do Flamengo, consolidou sua segunda passagem pelo Rubro-Negro de forma brilhante. O camisa 10 liderou o time ao título do Campeonato Brasileiro 1987, reafirmando sua genialidade e fortalecendo ainda mais sua idolatria junto à torcida.

Sócrates em sua passagem pelo Flamengo:

Idade: 32

Títulos: Campeonato Carioca (1986)

Jogos: 13

Gols: 3

Zico em sua segunda passagem pelo Flamengo:

Idade: 32

Títulos: Campeonato Carioca (1986), Campeonato Brasileiro (1987)

Jogos: 74

Gols: 23

Adriano (São Paulo-2008)

Em 2007, Didico chegou ao São Paulo por empréstimo com o objetivo de recuperar a paixão pelo futebol após enfrentar uma grave lesão. Durante os seis meses de empréstimo, o atacante apresentou um bom desempenho. Após retornar à Inter de Milão, foi negociado com o Flamengo, clube do coração, em que viveu uma fase marcante. Permaneceu por duas temporadas e se tornou um dos grandes heróis na conquista do Campeonato Brasileiro de 2009. No segundo semestre de 2011, o atacante foi contratado pelo Corinthians e deixou sua marca histórica ao anotar o gol que garantiu o título do Campeonato Brasileiro para o Alvinegro.

Adriano em sua passagem pelo São Paulo:

Idade: 26

Títulos: Nenhum

Jogos: 28

Gols: 17

Ronaldo Fenômeno (Corinthians-2009)

Após 14 anos atuando no exterior, o camisa 9 retornou ao Brasil em 2009, após se recuperar de uma grave lesão que o afastou dos gramados por 10 meses. Durante sua reabilitação, Ronaldo treinou no Flamengo, que não demonstrou interesse em contratá-lo. No entanto, foi o Corinthians quem deu o passo decisivo e garantiu sua contratação. Fenômeno foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2009.

Ronaldo em sua passagem pelo Corinthians:

Idade: 33

Títulos: Copa do Brasil (2009), Campeonato Paulista (2009)

Jogos: 69

Gols: 35

Ronaldinho Gaúcho (Flamengo-2010)

A volta do camisa 10 ao Brasil em 2011 foi um dos eventos mais marcantes do futebol brasileiro. Ele retornou após anos brilhando no futebol europeu e na seleção brasileira onde se firmou como um dos melhores jogadores do mundo. O jogador estava no Milan antes de sua transferência para o Flamengo. Em 2012, após pouco mais de um ano no clube, Ronaldinho entrou com uma ação na Justiça contra o Flamengo, alegando atrasos salariais, e rescindiu seu contrato, assinando com o Atlético Mineiro, onde teve mais sucesso, ganhando a Libertadores de 2013.

Ronaldinho Gaúcho em sua passagem pelo Flamengo:

Idade: 30

Títulos: Campeonato Carioca (2011)

Jogos: 72

Gols: 28

Deco (Fluminense-2010)

O brasileiro naturalizado português, campeão com o Porto, o Barcelona e o Chelsea, chegou ao Fluminense em agosto de 2010. A importância do jogador de Copa do Mundo para a equipe foi notória dos primeiros dias até a aposentadoria, no final de 2013. Com o Tricolor, Deco foi campeão brasileiro (2010 e 2012), da Taça Guanabara e Carioca (ambos em 2012).

Deco em sua passagem pelo Fluminense:

Idade: 33

Títulos: Campeonato Brasileiro (2010,2012), Taça Guanabara e Campeonato Carioca (2012)

Jogos: 91

Gols: 7

Kaká (São Paulo – 2014)

A volta de Kaká ao São Paulo, em 2014, foi um momento emocionante para os torcedores do clube. Após brilhar na Europa, especialmente no Milan, Kaká retornou ao Brasil com 32 anos. No Tricolor, ele teve boas atuações e foi peça importante na equipe, mas sua passagem durou apenas uma temporada, antes de seguir para os Estados Unidos. A experiência reafirmou sua identificação com o clube.

Kaká em sua segunda passagem pelo São Paulo:

Idade: 32

Títulos:

Jogos: 24

Gols: 3

Bebeto (Flamengo – 1996)

2 de Maio, 1996#flahistoria O Flamengo confirmava a volta do atacante Bebeto ao clube, após 7 anos da sua primeira passagem. US$2,5 milhões de multa ao La Coruña🇪🇸 e US$4,5 milhões ao jogador por 3 anos de contrato. 📺 Jornal Nacional – Rede Globo#FlaBebeto pic.twitter.com/bmn0DWXs4X — Flahistoria (@flahistoria) May 2, 2020

Destaque do Rubro-Negro nos anos 1980, o atacante que editou incrível dupla com Romário na Copa do Mundo de 1994 retornou ao Brasil após anos na Europa. Entre 1992 e 1996, Bebeto foi jogador do Deportivo La Coruña, até voltar ao Flamengo, onde passou poucos meses e conquistou a Copa de Ouro Nicolás Leoz, antes de uma nova ida à Espanha, para jogar pelo Sevilla.

Bebeto em sua segunda passagem pelo Flamengo:

Idade: 32

Títulos: Nenhum

Jogos: 21

Gols: 17

Raí (São Paulo – 1998)

Grande nome de uma geração multicampeã no Tricolor, Raí voltou ao Morumbi depois de construir idolatria no PSG. O meia chegou em 1998 e levantou taça no mesmo dia que desembarcou ao Brasil, ao ser decisivo na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Raí em sua segunda passagem pelo São Paulo:

Idade: 33

Títulos: Campeonato Paulista (1998,2000)

Jogos: 82

Gols: 15

Roberto Carlos (Corinthians – 2010)

O lateral-esquerdo com passagem pelo Real Madrid e título de Copa do Mundo na bagagem chegou ao Timão no início de 2010. Após uma temporada com 57 partidas e titularidade, Roberto Carlos iniciou 2011 com a eliminação na pré-Libertadores, diante do Tolima, marcando o fim da trajetória corinthiana do defensor.

Roberto Carlos em sua passagem pelo Corinthians:

Idade: 37

Títulos: Nenhum

Jogos: 61

Gols: 5

Marcelo (Fluminense – 2023)

Unânime entre um dos grandes nomes do futebol mundial neste século, o lateral voltou ao Tricolor anos após ser revelado em Xerém. Em sua primeira temporada, recém-contratado do grego Olympiakos, Marcelo conquistou a primeira Libertadores do Fluminense. Porém, em 2024, sua saída foi marcada por má fase do clube e ocorreu após problema com o treinador Mano Menezes.

Marcelo em sua segunda passagem pelo Fluminense:

Idade: 34

Títulos: Libertadores da América (2023)

Jogos: 68

Gols: 5

Thiago Silva (Fluminense – 2024)

Outra cria de Xerém, o zagueiro que se consolidou em Milan, PSG, Chelsea e seleção brasileira voltou para casa. Em 2024, Thiago retornou ao Fluminense para tentar salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro – feito alcançado.

Thiago Silva em sua segunda passagem pelo Fluminense:

Idade: 39

Títulos: Nenhum

Jogos: 21

Gols: 1

Hulk (Atlético Mineiro – 2021)

Hoje um dos maiores nomes da história do Galo, o atacante chegou à equipe mineira após mais de uma década de exterior. Com histórico no Porto, no Zenit e no futebol chinês, Hulk voltou ao Brasil para jogar no Atlético, onde logo de cara conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão, dando início a uma história de casamento perfeito.

Hulk em sua passagem pelo Atlético Mineiro:

Idade: 33

Títulos: Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021,2022,2023,2024)

Jogos: 226

Gols: 114

Juninho Pernambucano (Vasco – 2011)

Gol de Juninho Pernambucano (Vasco) contra o Corinthians pelo Brasileirão 2011. O primeiro gol dele no seu retorno ao clube. Nostálgico! pic.twitter.com/gdl1bidYU5 — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) November 6, 2023

Ainda que revelado pelo Sport, Juninho não pode ter sua história desassociada do Gigante da Colina. Assim, depois de anos brilhando pelo Lyon, da França, e com breve passagem pelo Catar, o meio-campista voltou ao Vasco em 2011, onde ficou até 2012. Em 2013, após ida aos Estados Unidos, ainda teve a terceira passagem, para encerrar a carreira.

Juninho Pernambucano em sua segunda passagem pelo Vasco da Gama:

Idade: 36

Títulos: Nenhum

Jogos: 76

Gols: 19