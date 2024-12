A Fifa anunciou que divulgará nesta terça-feira, 17, às 14 horas (de Brasília), em suas plataformas digitais, os vencedores do prêmio The Best. A cerimônia acontecerá em um jantar de gala em Doha. Um dos candidatos ao título, Vini Jr. está com o Real Madrid justamente no no Catar disputando o Interclubes.

Vini Jr. concorre ao principal prêmio ao lado de Lionel Messi (Inter Miami) e Rodri (Manchester City). Esse último é o atual vencedor da Bola de Ouro da France Football, prêmio que causou grande repercussão por não considerar o brasileiro do Real Madrid.

Diferentemente dos últimos anos, a festa da Fifa parece ser menos empolgante. Na premiação de 2023, realizada em Londres, na Inglaterra, por exemplo, Lionel Messi recebeu a coroação, mas não foi receber o prêmio, já que tinha compromissos com o seu time nos Estados Unidos.

Ainda em Doha, o Real Madrid enfrentará o Pachuca-MEX na quarta, no Lusail, estádio que foi palco da final da Copa.

Indicados ao The Best