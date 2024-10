PLACAR lança campanha de apoio a Vini Jr. na Europa

“Por acaso, Vini Jr. joga tênis?”.

Só isso explicaria a derrota de Vinicius Junior na premiação da Bola de Ouro, afinal ninguém jogou mais futebol que o atacante brasileiro do Real Madrid. Ao longo de seus 54 anos de história, PLACAR sempre se manteve firme no combate ao preconceito. E decidiu não se calar diante dos controversos critérios colocaram Vini como segundo melhor jogador do mundo. Teve início nesta terça-feira, 30, uma campanha na Europa de apoio ao atacante nascido em São Gonçalo, formado no Flamengo e consagrado em solo espanhol — onde foi vítima constante de racismo, contra o qual lutou bravamente.

Publicidade

Um outdoor elaborado em parceria com a agência Africa foi exibido em Londres, na Inglaterra. A campanha será expandida nos próximos dias e visa ressaltar que as habilidades técnicas do atacante campeão espanhol e europeu devem sobressair.

PLACAR, que em agosto realizou uma pesquisa com jornalistas que antecipou a possível perda da Bola de Ouro de Vinicius, respeita as escolhas dos jurados da eleição da France Football. Mas se dá o direito de contestar seus critérios, especialmente aqueles relacionados a comportamento.

Publicidade

“Não tenho dúvida que esse componente [do racismo] teve influência na decisão de parte dos jornalistas que votaram no Rodri. Muita gente pode argumentar que não é a questão racial, mas sim a questão do comportamento. Mas se fosse um branco que provocasse, debochasse ou contestasse decisões, isso seria irreverência”, avaliou Flavio Gomes, apresentador do programa Opinião PLACAR.

“É leviano insinuar que todos aqueles que não apontaram Vinicius como o número 1 o fizeram por questões raciais. Mas é ingênuo acreditar que a posição firme do menino preto, pobre e sul-americano não teve influência alguma”, escreveu o redator-chefe Luiz Felipe Castro na reportagem que será publicada na edição impressa de novembro de PLACAR.

Dizem que Vini Jr. incomoda. É verdade. Incomoda quem deve ser incomodado: os preconceituosos.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.