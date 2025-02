City apresenta Echeverri, joia argentina e carrasco do Brasil

Claudio Echeverri, meia argentino de 19 anos, chegou à Inglaterra na última segunda-feira, 24, para se juntar ao Manchester City. O jovem talento, conhecido como “El Diablito”, assinou contrato com o clube inglês em dezembro de 2023, permanecendo emprestado ao River Plate até o final de 2024.

Durante seu período no River Plate, Echeverri disputou 48 partidas, marcou quatro gols e ofereceu oito assistências, contribuindo com os títulos do Campeonato Argentina e da Supercopa Argentina. Ele foi vendido à equipe inglesa em uma transação de 12,5 milhões de libras (cerca de R$ 78,5 milhões) mais bônus, de acordo com a imprensa local, com vínculo válido até junho de 2028.

Carrasco do Brasil

Apelidado de Diablito (Diabinho, em espanhol) pela semelhança de seu nome com a de Marco Etcheverry, ex-jogador boliviano conhecido como “El Diablo”, o meia teve desempenho espetacular pelas seleções de base da Argentina, especialmente contra o Brasil.

Ele foi destaque no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2025, em que Argentina terminou como vice-campeã, perdendo o título justamente para o Brasil na última rodada. Na estreia da competição na Venezuela, ele marcou dois gols na goleada argentina por 6 a 0 diante do time dirigido por Ramon Menezes.

Antes, ele já havia sido carrasco do Brasil com três gols nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17 em 2023. Camisa 10 das seleções inferiores, é constantemente apontado como o sucessor de Lionel Messi para os próximos anos.

Quando Echeverri pode estrear

A expectativa é que Echeverri participe de seu primeiro treino com o elenco do Manchester City na próxima quinta-feira, 27. Há possibilidade de que ele seja relacionado para o jogo do próximo sábado, 1, válido pela quinta fase da Copa da Inglaterra, contra o Plymouth.

O clube considera emprestá-lo a uma equipe europeia, na próxima temporada, para ganhar experiência, mas devido a lesões no elenco principal, o técnico Pep Guardiola pode optar por integrá-lo ao time.