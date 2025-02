Ceilândia bate Coritiba e aumenta lista de zebras na Copa do Brasil 2025

A primeira fase da Copa do Brasil terminou na última quinta-feira, 27, com uma nova sequência de zebras. O destaque desta vez ficou por conta do Ceilândia que eliminou o Coritiba nos pênaltis (4 a 2) após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Na cobrança de pênaltis, Edmar Sucuri brilhou. O goleiro defendeu as penalidades de Filipe Machado e Lucas Roinier. Do outro lado, os batedores do Ceilândia converteram todos os chutes.

Fim de jogo. Dois a dois no tempo normal e quatro a dois para o adversário nos pênaltis. 🟢⚪️ #CEIxCFC #CoxaNaCopaDoBrasil pic.twitter.com/HiAczM0746 — Coritiba (@Coritiba) February 28, 2025

Ainda na última quinta, a classificação do Rio Branco sobre o Amazonas e do Olaria diante do ABC também podem ser consideradas zebras dadas as diferenças de divisão no Brasileirão.

Na última quarta, Juventude e Sport caíram respectivamente para Maringá e Operário de Várzea Grande-MT e abriram a lista de zebras desta edição. A Ponte Preta foi eliminada pelo Concórdia.

A Copa do Brasil costuma a ser atrativa para os clubes que participam independentemente da classificação final. Os times da Série A recebem de cara R$ 1,5 milhão de premiação e o valor chega a R$ 1,8 milhão em caso de classificação.

