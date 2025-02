Copa do Brasil: dois times da Série A são eliminados por zebras

A Copa do Brasil é pródiga em nacionalizar grandes zebras do futebol. Só na primeira fase da edição de 2025, dois times da Série A do Brasileirão foram eliminados. Juventude e Sport caíram respectivamente para Maringá e Operário de Várzea Grande-MT.

O time de Caxias do Sul foi até o estádio Willie Davids, no norte do Paraná, e perdeu por 1 a 0 para a equipe da Série C da competição nacional. Na próxima fase, o Maringá enfrentará o vencedor de União-TO e América-RN.

Já o Sport, foi eliminado nos pênaltis no estádio Dutrinha, em Cuiabá. O jogo terminou o tempo normal sem gols e foi para os pênaltis, com vitória da equipe local por 4 a 2. O Operário-MT pegará quem avançar de Rio Branco-ES e Novorizontino.

A Copa do Brasil costuma a ser atrativa para os clubes que participam independentemente da classificação final. Os times da Série A recebem de cara R$ 1,5 milhão de premiação e o valor chega a R$ 1,8 milhão em caso de classificação.

