O proprietário do Milan, Gerry Cardinale, garantiu que a controladora RedBird Capital Partners seguirá investindo na equipe e descartou qualquer chance de negociar o clube.

A RedBird estruturou a empresa Milan Sports & Entertainment para unificar projetos econômicos e comerciais ligados à cidade de Milão, englobando as operações do clube italiano e iniciativas de expansão, como a NBA Europa.

“O principal objetivo por trás de operações como essa é fornecer ao Milan o poder financeiro necessário para competir no mercado para garantir os melhores jogadores do mundo”, afirmou Cardinale, em entrevista exclusiva à Gazzetta dello Sport.

“Estou fazendo tudo que posso para garantir que, quando quisermos um jogador, ninguém possa me dizer: você não tem dinheiro. Atualmente, apenas clubes da Premier League são capazes de investir essas quantias e garantir jogadores de ponta. Se eu quiser levar o Milan de volta ao topo das competições europeias, precisamos descobrir como competir com os melhores clubes do mundo”, completou o investidor.

O empresário americano afastou qualquer rumor sobre desinvestimento ou busca por novos compradores para o clube. “Sim. Eu nunca venderei o Milan.”, finalizou.