O técnico Rúben Amorim abriu o jogo sobre os primeiros meses de trabalho à frente do AC Milan. Em entrevista à DAZN Itália, o treinador português comentou sobre o rendimento de Gonçalo Ramos e a cobrança pela falta de gols do centroavante.

“Nunca vou dizer que Ramos deve correr menos e nunca o direi a outro jogador. O mais importante é que estamos a marcando gols, e é isso que conta. Depois, sei perfeitamente que um atacante precisa marcar e ele vai fazê-lo”, iniciou Rúben Amorim em entrevista à DAZN Itália.

“Se olharem para a seleção portuguesa, penso que teve menos oportunidades para marcar. Às vezes, o futebol é assim, mas ele está trabalhando muito e, se estamos marcando gols, também é graças ao Gonçalo Ramos. Só tem de continuar a ajudar a equipe e a fazer aquilo que tem feito. Os gols vão chegar com certeza”, complementou.

Qual é a ligação afetiva de Amorim com o clube italiano?

O comandante do Milan também relembrou a identificação de longa data que mantém com a equipe rossonera, construída ainda durante os primeiros anos acompanhando futebol.

“Penso que toda a gente sabe que o Milan é um dos meus clubes desde criança porque toda a história do Milan está ligada às equipes portuguesas. Quando era pequeno, o Milan era a melhor equipe de Itália e Itália era o melhor campeonato do mundo. Por isso, acompanhei este clube desde muito novo. Mas não foi apenas isso”, iniciou Amorim.

“Senti uma ligação com o clube, com o momento que está atravessando, e depois com tudo o que fizeram para me trazer para cá. Senti que era o passo certo para mim. Até agora, tem corrido mesmo bem. Houve grandes momentos e, por vezes, momentos difíceis, mas isso faz parte da experiência. Estou muito feliz por estar aqui e sinto uma grande responsabilidade em ajudar este clube a voltar ao lugar que merece”, finalizou.