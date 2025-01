Brasileirão tem 17 jogadores da seleção nas últimas 3 Copas

O Santos está prestes a anunciar a contratação de Neymar, que retorna ao futebol brasileiro após 12 anos. Outro nome da seleção brasileira em Copas do Mundo recentes, Danilo acerta os últimos detalhes com o Flamengo.

O craque que reforçará o Peixe disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. Enquanto isso, o defensor que tem o Rubro-Negro como destino esteve nos dois últimos Mundiais.

Assim, agora entre os times do Brasileirão Série A, são 17 os jogadores que defenderam a seleção brasileira nas três Copas do Mundo passada. Além de Neymar, apenas Thiago Silva também esteve em três edições.

Os dois estiveram no grupo de 2014, que amargou a vexaminosa derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da competição. Outras peças que faziam parte daquele elenco são Hulk e Bernard, do Atlético Mineiro, Oscar e Luiz Gustavo, do São Paulo, e David Luiz, do Fortaleza.

Em 2024, Marcelo, pelo Fluminense, e Fernandinho, pelo Athletico Paranaense, encorpavam a lista. No entanto, sem clube, ambos podem voltar a figurar entre os atletas do Campeonato Brasileiro com histórico de Mundial, por suas participações em 2014 e 2018.

Entre os jogadores que estiveram no Mundial da Rússia, para além de Danilo, que também esteve em 2022, e Neymar e Thiago Silva, com três convocações na bagagem, três peças veteranas chamam a atenção. São eles Fagner e Cássio, do Cruzeiro, Phillipe Coutinho, do Vasco, e Renato Augusto, do Fluminense.

Já no recorte da última Copa, disputada no Catar, titulares de importantes equipes se destacam. São eles Weverton, do Palmeiras, Alex Telles, do Botafogo, Everton Ribeiro, do Bahia, e Alex Sandro e Pedro, do Flamengo.

Jogadores do Brasileirão que foram para a seleção em Copa do Mundo

Thiago Silva – Fluminense (Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022)

David Luiz – Fortaleza (Copa do Mundo de 2014)

Hulk – Atlético Mineiro (Copa do Mundo de 2014)

Neymar – Santos (Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022)

Oscar – São Paulo (Copa do Mundo de 2014)

Luiz Gustavo – São Paulo (Copa do Mundo de 2014)

Bernard – Atlético Mineiro (Copa do Mundo de 2014)

Cássio – Cruzeiro (Copa do Mundo de 2018)

Danilo – Flamengo * (Copas do Mundo de 2018 e 2022)

Fagner – Cruzeiro (Copa do Mundo de 2018)

Phillipe Coutinho – Vasco (Copa do Mundo de 2018)

Renato Augusto – Fluminense (Copa do Mundo de 2018)

Weverton – Palmeiras (Copa do Mundo de 2022)

Alex Sandro – Flamengo (Copa do Mundo de 2022)

Alex Telles – Botafogo (Copa do Mundo de 2022)

Everton Ribeiro – Bahia (Copa do Mundo de 2022)

Pedro – Flamengo (Copa do Mundo de 2022)

* Neymar e Danilo ainda não foram oficializados em Santos e Flamengo, respectivamente