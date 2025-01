Brasil é goleado por 6 a 0 pela Argentina no Sul-Americano sub-20

A seleção brasileira somou mais um vexame na gestão do presidente Ednaldo Rodrigues e confirmou sua “freguesia” diante da Argentina com a derrota por 5 a 0 na noite desta sexta-feira, 24, na estreia do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. O técnico Ramon Menezes novamente foi vítima do talento do prodígio Claudio Echeverri, que marcou dois gols.

Publicidade

O Brasil já perdia por 3 a 0 com apenas dez minutos de jogo no estádio do Carabobo, em Valencia. Aos 6, Acuña enfileirou marcadores pela direita e cruzou para Subiabre abrir o placar. Um minuto depois, após erro na saída de jogo, Echeverri, astro do River Plate já vendido ao Manchester City, driblou o marcador e bateu firme de perna esquerda para as redes. Ele já havia sido carrasco do Brasil com três gols nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17 em 2023.

Pouco, o zagueiro Igor tentou impedir a finalização de Ruberto e marcou contra. O Brasil – que foi a campo com Robert; Igor Eduardo, Jair, Arthur e Zé Guilherme; Breno Bidon, Kauan e Pedrinho; Wesley, Rayan e Alisson – pouco ameaçou e sofreu novo apagão no início da segunda etapa.

Publicidade

🏆 #ConmebolSub20 ⚽ @Argentina 🇦🇷 6 (Subiabre, Echeverri x2, Ruberto x2 y Santiago Hidalgo) 🆚 #Brasil 🇧🇷 0 👉 ¡Final del partido con goleada Albiceleste! 🔜 El Seleccionado Nacional jugará el próximo domingo ante #Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/yMbLYZOJHF — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) January 25, 2025

Aos 6 minutos, Ruberto invadiu a área e chutou firme, mas contou com a colaboração do goleiro Robert. Dois minutos, novamente a dupla Acuña e Echeverri voltou a atormentar a defesa brasileira e o camisa 10 acertou um belo chute no cantinho: 5 a 0. Já aos 33, Hidalgo, de apenas 1.74m, subiu mais que a defesa brasileira e marcou de cabeça para fechar a conta.

O técnico Ramon Menezes, no cargo desde março de 2022, somou mais um resultado vexatório. Sob seu comando, a seleção sub-23 ficou de fora de uma Olimpíada pela primeira vez em 20 anos.

Mais cedo, pelo grupo B, o Equador bateu a Bolívia por 2 a 1. A Colômbia é a outra integrante da chave e folgou na rodada. Das 10 equipes participantes do Sul-Americana, quatro se classificam para o Mundial da categoria. Na próxima rodada, o Brasil encara a Bolívia no domingo, 26.