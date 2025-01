Botafogo quer atacante do Benfica

Em meio às movimentações do mercado do futebol, surge o interesse do Botafogo em contratar Arthur Cabral, atualmente no Benfica. O time carioca busca preencher a lacuna deixada pela saída de Tiquinho Soares. As informações apontam que o Benfica considera a possibilidade de negociar o jogador, visando também um retorno financeiro significativo, uma vez que Arthur Cabral ainda não alcançou as expectativas desde sua chegada a Lisboa.

Arthur foi contratado pelo Benfica em agosto de 2023, vindo da Fiorentina, por 20 milhões de euros. No entanto, a falta de adaptação tem feito o clube português considerar uma venda definitiva ou um empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Propostas de empréstimo com opção de compra foram rejeitadas, confirmando a preferência do Benfica por um acordo mais sólido.

Arthur Cabral marcou 38 gols em 2021

Por que Arthur Cabral está no radar do Botafogo?

O interesse do Botafogo em Arthur não se limita à sua disponibilidade no mercado, mas também ao potencial que o jogador demonstrou em sua trajetória. Revelado pelo Ceará e com passagens por clubes como Palmeiras e Basel, Arthur Cabral viveu momentos de destaque na Suíça, que o levaram a ser convocado para a seleção brasileira. Sua habilidade como atacante é vista como uma possível solução para fortalecer o ataque do Botafogo.

Quais são as condições para a negociação?

Para que a transferência seja concretizada, o Benfica busca recuperar parte do investimento feito no atleta. Essa negociação pode se desenrolar em dois formatos principais: uma venda direta ou um empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato. Este tipo de transação garante ao clube português que não perderá recursos de forma involuntária, fato que já levou à recusa de propostas de clubes como West Ham e Torino.

A trajetória de Arthur Cabral no futebol internacional

A jornada de Arthur Cabral no futebol europeu começou após sua transferência do Palmeiras para o Basel, onde se destacou. Seu sucesso na Suíça o levou a ganhar atenção internacional, culminando com sua convocação para a seleção brasileira. Posteriormente, foi contratado pela Fiorentina antes de sua chegada ao Benfica. Apesar do curto período de adaptação nos últimos clubes, a experiência adquirida nas principais ligas europeias adiciona valor ao seu currículo.

O futuro de Arthur Cabral e o mercado de transferências

A situação de Arthur Cabral ressalta a complexidade do mercado de transferências no futebol europeu. Enquanto o Botafogo busca reforços para disputar posições de destaque nas competições nacionais, a decisão do Benfica levará em conta tanto o valor esportivo quanto o financeiro. As próximas semanas serão cruciais para definir o destino do jogador, num contexto onde os interesses dos clubes e do atleta devem ser equilibrados para um desfecho satisfatório.

