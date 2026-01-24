Em uma noite de chuva e domínio absoluto no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0, neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos. Válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, a partida foi marcada por um verdadeiro duelo de ataque contra defesa, onde a resistência do time visitante só foi quebrada na segunda etapa através da bola parada. Com o resultado, o time comandado por Martín Anselmi engata a segunda vitória consecutiva e se mantém firme na liderança do Grupo B.
Paredão segura o ímpeto alvinegro
Desde o apito inicial, a narrativa do jogo foi clara: o Botafogo com a posse e o Bangu entrincheirado. O Glorioso criou volume de jogo impressionante, transformando o goleiro Bruno no grande protagonista dos primeiros 45 minutos. O arqueiro do Bangu operou milagres, frustrando tentativas claras de Arthur Cabral e voando para espalmar chutes perigosos de Allan e Nathan Fernandes.
Apesar da pressão intensa e de rondar a área adversária constantemente, o time da casa pecava na definição ou parava nas luvas de Bruno. O Bangu, por sua vez, limitou-se a defender e tentar, sem sucesso, encaixar contra-ataques, terminando a primeira etapa sem levar perigo real ao gol de Neto.
Bola parada destrava o placar
O cenário de ataque contra defesa persistiu na volta do intervalo, mas a insistência alvinegra finalmente foi recompensada aos 9 minutos. Em cobrança de falta magistral, Santi Rodríguez bateu no contrapé do goleiro Bruno, que dessa vez não conseguiu chegar, abrindo o placar e aliviando a tensão no Engenhão.
Com a vantagem, o Botafogo jogou com mais tranquilidade, enquanto o Bangu, exausto de apenas se defender, não encontrou forças para reagir. Aos 29 minutos, a vitória foi selada. Matheus Martins foi derrubado na área por Dioguinho, e a arbitragem assinalou pênalti. Alex Telles cobrou com categoria, deslocando o goleiro para ampliar o marcador para 2 a 0.
Controle e liderança mantida
Mesmo com o placar definido, o Botafogo seguiu buscando o terceiro gol até o fim. O goleiro Bruno voltou a aparecer com defesas espetaculares, impedindo uma goleada maior em finalizações de Alex Telles e Artur já nos acréscimos. O triunfo confirma o bom momento do Botafogo sob o comando de Anselmi, mantendo a equipe na ponta do Grupo B com 9 pontos, enquanto o Bangu permanece estacionado com 6 pontos no Grupo A.