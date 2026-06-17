A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 ainda está em disputa, mas já produziu uma coincidência envolvendo três dos atacantes mais valorizados do futebol mundial. Erling Haaland, Alexander Isak e Viktor Gyokeres marcaram em suas estreias e iniciaram a corrida pela artilharia do torneio.

Nesta terça-feira, 16, Haaland fez dois gols na vitória da Noruega sobre o Iraque. Dois dias antes, Isak e Gyokeres haviam balançado as redes na goleada da Suécia por 5 a 1 sobre a Tunísia.

O fato chama atenção porque reúne jogadores de destaque no futebol global e que compartilham características cada vez mais valorizadas no jogo moderno. Todos atuam no ataque de suas seleções, possuem estatura acima da média e conseguem combinar força física, velocidade e participação constante fora da área.

Haaland tem 1,94m, Isak mede 1,92m, e Gyokeres chega a 1,89m. A eles se soma Alexander Sorloth, companheiro de Haaland na seleção norueguesa e dono de 1,95m. Assim, em uma região com pouco mais de 27 milhões de habitantes somando Noruega e Suécia, a concentração de atacantes desse nível e com características semelhantes chama atenção.

Os bons atacantes escandinavos

A produção de bons atacantes de alta estatura, contudo, não é novidade. A Suécia revelou nomes como Zlatan Ibrahimović, enquanto a Noruega teve jogadores importantes como Tore André Flo. O que diferencia a geração atual é a presença simultânea de nomes tão badalados, com perfis tão específicos.

Durante boa parte do século passado, atacantes altos costumavam ser associados principalmente ao jogo aéreo e à presença física dentro da área. Haaland, Isak, Gyokeres e Sorloth pertencem a outra categoria.

Além da estatura, carregam atributos normalmente encontrados em jogadores de menor porte. Todos eles atacam espaços em velocidade, participam da construção das jogadas e conseguem percorrer grandes distâncias conduzindo a bola, ainda que muitas vezes com lançamentos em profundidade.

A novidade, logo, não está na altura. Dados da NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), que reúne pesquisadores de dezenas de países, mostram que Noruega e Suécia pertencem há décadas ao grupo de nações com as maiores estaturas médias do planeta. A mudança ocorreu dentro de campo, já que os atacantes formados na região passaram a combinar as vantagens físicas tradicionais com recursos técnicos e mobilidade.

Consolidação da atual geração

As trajetórias dos protagonistas ajudam a ilustrar esse processo. Dupla da seleção norueguesa Haaland e Sorloth cresceram em famílias com ligação ao futebol norueguês. Entre os suecos, por outro lado, Isak nasceu na Suécia e é filho de imigrantes eritreus, enquanto Gyokeres tem ascendência húngara pelo lado paterno.

Dessa forma, diferentes origens familiares ajudam a mostrar que a atual geração de atacantes da região foi formada em contextos esportivos semelhantes. Isso, independente da ascendência de cada jogador.

Simultaneamente, pesquisadores da área de crescimento humano apontam que fatores como alimentação, acesso à saúde, condições de vida e prática esportiva durante a infância também exercem influência sobre o desenvolvimento físico. Em países como Noruega e Suécia, esses indicadores figuram entre os mais elevados do mundo, criando ambiente favorável.

O futebol local também passou por transformações importantes. Nas últimas décadas, federações, clubes e centros de treinamento ampliaram investimentos em formação, qualificação de treinadores e desenvolvimento de jovens atletas. E, pelo menos até aqui, isso tem surtido efeito durante a Copa do Mundo.