Alexis Sánchez é oferecido a clubes brasileiros para Mundial, diz jornal

O futuro de Alexis Sánchez na Udinese é incerto. O atacante chileno, de 36 anos, perdeu espaço na equipe após sofrer uma lesão na panturrilha em um treino, que o afastou dos gramados por cerca de quatro meses. A falta de ritmo e o comprometimento de seu físico agravaram sua situação no clube italiano.

Segundo o jornal espanhol As, Sánchez foi oferecido a clubes brasileiros, especialmente aqueles que vão disputar o Mundial de Clubes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. No entanto, até o momento, nenhuma equipe demonstrou interesse na contratação do experiente jogador.

🇧🇷 ¿Destino Brasil? Alexis Sánchez fue ofrecido a varios equipos brasileros para mediados del 2025. Algunos de esos clubes juegan el Super Mundial. Aún así, ninguna negociación avanzó. El entorno de "Maravilla" dice que está enfocado en Udinese, donde quiere ser aporte. pic.twitter.com/6UYQaViJ0q — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) February 12, 2025

Um dos principais obstáculos para uma possível transferência é o contrato de Sánchez com a Udinese, que se estende até dezembro de 2026. Essa situação pode dificultar qualquer negociação, já que uma rescisão antecipada ou uma transferência exigiria um alto investimento.

O estafe de Alexis Sánchez nega qualquer negociação em andamento. Apesar de não ser titular e enfrentar um futuro incerto, o chileno permanece focado em recuperar seu espaço na Udinese. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele tem se dedicado intensamente aos treinos, determinado a reverter sua situação no clube.

Alexis Sánchez iniciou sua carreira profissional no Cobreloa aos 16 anos, chamando atenção pelo seu talento. Ao longo de sua trajetória, brilhou em clubes de renome como Barcelona e Arsenal, onde se destacou. Pela seleção chilena, foi peça fundamental na conquista da Copa América, marcando seu nome na história do futebol do país.