Acerto entre Palmeiras e Vitor Roque é suspenso por LaLiga

A negociação do Palmeiras para contratar Vitor Roque enfrenta problemas burocráticos que dificultam a conclusão do acordo. O clube paulista havia chegado a um entendimento com o Barcelona para a transferência do atacante, atualmente emprestado ao Real Betis até o meio do ano. No entanto, a La Liga não autorizou a operação devido a questões relacionadas ao período de transferências na Espanha.

Conforme os regulamentos da entidade, para que a rescisão do contrato de empréstimo seja efetivada, Vitor Roque precisaria retornar ao Barcelona durante uma janela de transferências aberta, o que não é o caso no momento. A informação sobre o veto da La Liga foi divulgada primeiramente pelo jornalista espanhol Gerard Romero, que detalhou os desafios enfrentados nas tratativas.

O Palmeiras tinha avançado na negociação, chegou até em um acordo com o Barcelona, mas aguardava um desfecho positivo, o que não aconteceu.

Nesta janela de transferências, o Alviverde contou com a chegada dos atacantes Paulinho e Facundo Torres, do volante Emiliano Martinez e dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael. O clube, porém, perdeu peças importantes como Dudu, Rony, Gabriel Menino, Zé Rafael e Vitor Reis.