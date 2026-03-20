O garoto franzino que na infância se inspirava em Roger Milla conseguiu superar o ídolo. Eto’o foi um dos centroavantes mais completos da história, aliando velocidade e precisão nas finalizações.

Convocado pela seleção com apenas 15 anos, foi contratado ainda menor de idade pelo Real Madrid. Escanteado no estrelado elenco, desabrochou no Mallorca no título da Copa do Rei. Em 2004, deu o salto rumo ao Barcelona, onde viveu seu auge.

Fez gols nas duas finais de Champions vencidas com o clube pelo qual marcou 130 gols. Brigado com Guardiola, mudou-se para Milão e conquistou mais uma Champions com a Inter em 2010. Por Camarões, faturou duas Copas Africanas e o ouro olímpico em Sydney-2000. Fechou a gloriosa carreira com 428 gols em 905 jogos.

88: Eto’o

Samuel Eto’o Fils