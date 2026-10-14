O momento do Botafogo entrou em pauta no programa PLACAR Aberto quando os debatedores classificaram o próximo compromisso da equipe como o mais importante de todo o ano.

Em casa, no Estádio Nilton Santos, o time alvinegro carrega a responsabilidade de construir um resultado positivo sem dar margem para tropeços.

Durante a análise, Fabiano Bandeira apontam que a equipe precisa obrigatoriamente de uma vitória para buscar evolução e consistência na sequência da temporada.

O debate também relembrou o histórico de duelos entre as equipes em edições anteriores da Copa do Brasil, trazendo contexto sobre confrontos passados.