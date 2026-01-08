Neste sábado (10), o Villarreal recebe o Alavés no Estádio de la Ceramica, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela de classificação da temporada 2025/26.
Momento das equipes
O “Submarino Amarelo” vive um momento iluminado na competição e entra em campo como favorito. Ocupando a terceira colocação com 38 pontos, a equipe comandada por Marcelino faz uma campanha sólida e busca se consolidar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O retrospecto recente reforça a excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos.
Do outro lado, o Alavés, treinado por Eduardo Coudet, chega para o confronto tentando encontrar a regularidade que lhe falta na temporada. Estacionado na 13ª posição com 19 pontos, a equipe basca vem oscilando e precisa pontuar para se afastar da parte inferior da tabela, especialmente após uma sequência de resultados negativos fora de casa.
Onde assistir a Villarreal x Alavés
Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo de La Liga, a transmissão está garantida pelos canais do grupo Disney. O jogo será exibido na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+.
Prováveis Escalações
O Villarreal tem desfalques importantes por lesão. Os zagueiros Logan Costa e Pau Cabanes estão fora com rupturas de ligamento cruzado, enquanto Ilias Akhomach está convocado para a seleção. Já o Alavés não possui desfalques confirmados por suspensão, mas liga o alerta com Denis Suárez e Abde Rebbach pendurados.
Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Juan Foyth, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Daniel Parejo, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez e Georges Mikautadze. Técnico: Marcelino.
Alavés (4-1-4-1): Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada; Antonio Blanco; Carlos Vicente, Pablo Ibañez, Carles Aleñà, Abderrahman Rebbach; Toni Martinez. Técnico: Eduardo Coudet.