O estádio Cornellà-El Prat será palco de um duelo decisivo pelas aspirações continentais na Espanha. O Espanyol recebe neste sábado, 14, o Celta de Vigo às 10h (horário de Brasília), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O jogo coloca frente a frente o 6º e o 7º colocados, separados por apenas um ponto, transformando o embate em uma verdadeira final antecipada na luta pela parte de cima da tabela.

Confronto direto por vaga europeia

A partida em Barcelona é cercada de tensão e expectativa. Para o Espanyol, o jogo é visto como uma oportunidade crucial para reverter a fase negativa e dar uma resposta ao seu torcedor. A imprensa catalã destaca a pressão sobre o elenco para estancar a sequência de resultados ruins que ameaça a campanha.

Do lado do Celta, o clima é de otimismo cauteloso. A equipe de Vigo enxerga no momento instável do adversário a chance ideal para conquistar três pontos fora de casa e assumir uma posição na zona de classificação para a UEFA Conference League, objetivo claro do clube para a temporada.

Como chegam as equipes

A situação do time da casa exige atenção, apesar da honrosa 6ª colocação com 34 pontos. O Espanyol vive seu momento mais delicado na temporada: nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu quatro derrotas e conseguiu apenas um empate, vendo sua vantagem na tabela diminuir drasticamente. Com uma campanha geral de 10 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, os catalães precisam urgentemente reencontrar o caminho das vitórias para não perderem sua posição no G-6.

Já o Celta de Vigo chega a Barcelona motivado pela possibilidade de ultrapassagem. Ocupando a 7ª posição com 33 pontos (8 vitórias, 9 empates e 6 derrotas), o time galego sabe que uma vitória simples garante a troca de posições com o rival direto. Embora a forma recente do Celta também tenha oscilado — com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos pela liga —, o momento psicológico parece mais favorável aos visitantes.

Onde assistir a Espanyol x Celta de Vigo

Para os torcedores que desejam acompanhar este confronto direto, a transmissão para o Brasil será realizada através do serviço de streaming Disney+, que detém os direitos de La Liga.