Neste sábado (14), o Real Madrid recebe a Real Sociedad em confronto decisivo pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 17h (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente o vice-líder da competição, que segue à caça do topo, contra um time basco em franca ascensão e de olho nas vagas europeias.
Situação atual e expectativas
O Real Madrid entra na rodada pressionado pela acirrada disputa pela liderança de La Liga. Com 57 pontos, os merengues estão apenas um ponto atrás do rival Barcelona e sabem que tropeçar em casa pode custar caro. A imprensa espanhola destaca a solidez defensiva da equipe, mesmo diante de desfalques importantes como Jude Bellingham e Rodrygo, ambos entregues ao departamento médico. Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti conta com o retorno de Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão na última rodada e reforça o ataque.
Já a Real Sociedad chega à capital espanhola vivendo seu melhor momento na temporada. A equipe basca ostenta uma invencibilidade de sete jogos no campeonato e, ocupando a 8ª posição, busca se aproximar do pelotão de classificação para as competições continentais. O desafio no Bernabéu é grande, especialmente considerando o histórico recente de cinco derrotas seguidas contra o Real Madrid pela liga, mas a confiança do elenco está em alta.
Real Madrid na caça ao líder
O time da casa faz do Santiago Bernabéu sua fortaleza. Com uma campanha consistente de 18 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, o Real Madrid mantém o foco total no título nacional. Diferente do que apontavam rumores sobre uma sequência perfeita de cinco vitórias, o retrospecto recente em La Liga mostra três triunfos consecutivos (contra Valencia, Rayo Vallecano e Villarreal), consolidando uma série invicta de sete partidas na competição.
Essa regularidade é o trunfo para manter a pressão sobre o Barcelona. Diante de sua torcida, a expectativa é de uma postura ofensiva desde os minutos iniciais, buscando controlar a posse de bola e ditar o ritmo para somar mais três pontos fundamentais.
Real Sociedad em ascensão
A Real Sociedad não viaja a Madri apenas para se defender. Com 31 pontos e uma campanha de recuperação (8 vitórias, 7 empates e 8 derrotas), o time encontrou equilíbrio tático. A forma recente dos visitantes impressiona: nas últimas cinco rodadas, conquistaram quatro vitórias e um empate — incluindo triunfos importantes sobre Celta e o próprio Barcelona.
Enfrentar o vice-líder fora de casa será o teste definitivo para provar que a equipe tem condições de brigar na parte superior da tabela, apostando em um jogo organizado para tentar surpreender os gigantes.