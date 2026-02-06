O estádio de la Cerámica será neste domingo, 8, palco de um confronto decisivo para as pretensões europeias de duas equipes tradicionais. O Villarreal recebe o Espanyol em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola às 14h (horário de Brasília), colocando frente a frente o quarto e o sexto colocados da tabela.

Villarreal defende posto na zona da Champions

O time da casa entra em campo vivendo uma temporada sólida, ocupando atualmente a 4ª colocação com 42 pontos, posição que garante vaga na próxima Liga dos Campeões. Com uma campanha de 13 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, o “Submarino Amarelo” tem se mostrado uma equipe difícil de ser batida, especialmente em seus domínios.

No entanto, a forma recente da equipe sugere um momento de oscilação. Nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, registrando dois triunfos, duas derrotas e um empate. Para se consolidar no G4 e afastar a aproximação dos rivais, somar três pontos em casa contra um adversário direto é fundamental.

Espanyol tenta estancar a crise

Do outro lado, o Espanyol vive um momento delicado, apesar de ocupar uma honrosa 6ª posição com 34 pontos, zona de classificação para a Conference League. A equipe catalã atravessa uma fase negativa de resultados: nas últimas cinco partidas, não conseguiu nenhuma vitória, acumulando quatro derrotas e apenas um empate. Essa sequência acendeu o sinal de alerta no clube, que vê sua vaga nas competições continentais ameaçada.

Com 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas no total da competição, o time visitante precisa reencontrar o caminho dos triunfos para recuperar a confiança. O duelo contra o Villarreal é visto como uma oportunidade para virar a chave na temporada, embora a tarefa de vencer no De la Cerámica seja historicamente complexa.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão está garantida. No Brasil, o jogo será exibido pelo canal fechado ESPN 4 e também estará disponível via streaming pelo Disney+.