O futebol inglês abre o ano de 2026 com um confronto decisivo pela 19ª rodada da Premier League. Nesta quinta-feira (1º), o Sunderland recebe o Manchester City no Stadium of Light. O duelo marca o encontro entre a grande surpresa da temporada e o atual vice-líder, que segue implacável na caça ao título.

Situação das equipes na tabela

O confronto opõe ambições distintas, mas cruciais. O Sunderland, fazendo uma campanha sólida de retorno à elite, ocupa a 7ª posição com 28 pontos. O time busca transformar o sonho de uma vaga na Europa League ou Conference League em realidade. No entanto, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias, tendo vencido apenas uma das últimas cinco partidas.

Do outro lado, o Manchester City chega embalado. Vice-líder com 40 pontos, o time de Pep Guardiola vem de uma sequência de vitórias consecutivas e sabe que qualquer tropeço pode ser fatal na perseguição ao líder Arsenal. Com um ataque poderoso, os Citizens entram em campo como favoritos, mas cientes da pressão por resultados.

Prováveis escalações e desfalques

O time da casa segue sem poder contar com o zagueiro Aji Alese e o meio-campista Habib Diarra, ambos entregues ao departamento médico. Já o City tem desfalques importantes no meio-campo, com as ausências de Rodri e Mateo Kovačić, além da dúvida sobre a condição física de John Stones.

Sunderland: Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava; Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée; Chemsdine Talbi, Wilson Isidor e Brian Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rico Lewis; Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland e Jérémy Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir a Sunderland x Manchester City

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada pelos canais ESPN (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+.