O Etihad Stadium será palco de um confronto decisivo nesta quarta-feira, 28, para o desfecho da fase de liga da Uefa Champions League. O Manchester City recebe o Galatasaray pela 8ª rodada da competição, em partida marcada para as 17h (horário de Brasília). O jogo carrega enorme peso para as pretensões de ambos os clubes no torneio continental.

Cenário decisivo na fase de liga

A partida marca o encerramento da fase de liga no novo formato da Champions, em que cada ponto é crucial para o posicionamento final na tabela unificada. Para a imprensa inglesa, a pressão recai sobre os donos da casa, que precisam não apenas vencer, mas convencer, visando uma vaga direta nas oitavas de final. Já pelo lado turco, o clima é de decisão: um resultado positivo na Inglaterra pode ser a diferença entre a eliminação e a permanência no torneio.

Manchester City mira o G-8

O time comandado por Pep Guardiola entra em campo com a responsabilidade de ditar o ritmo. Atualmente na 11ª colocação com 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas), o City já tem a classificação para a fase de mata-mata encaminhada, mas o objetivo é maior. A equipe busca uma vitória para tentar terminar entre os oito primeiros colocados (G-8), o que garantiria vaga direta nas oitavas de final, poupando o elenco da desgastante rodada de playoffs.

A força do City jogando em seus domínios é um fator preponderante, e a expectativa é de pressão desde os minutos iniciais para garantir os três pontos e melhorar o chaveamento na sequência da competição.

Galatasaray luta pela sobrevivência

O Galatasaray chega a Manchester em uma situação delicada, mas ainda dependendo de suas próprias forças. Ocupando a 17ª posição com 10 pontos, a equipe turca está na zona de classificação para os playoffs (do 9º ao 24º lugar). No entanto, a tabela está apertada e uma derrota, combinada com resultados de adversários diretos, pode eliminar o clube.

Conhecidos pela entrega em campo, os visitantes precisarão de uma atuação tática disciplinada para conter o ímpeto inglês e explorar contra-ataques. Um empate fora de casa contra um dos favoritos ao título seria celebrado como uma vitória e poderia ser suficiente para assegurar a continuidade na Europa.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo decisivo através de múltiplas plataformas. No Brasil, a transmissão oficial será realizada pelo canal TNT (TV fechada) e pelo serviço de streaming Max.