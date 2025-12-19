Neste sábado, 20, o Etihad Stadium será palco de um confronto de opostos na tabela. O Manchester City recebe o West Ham às 12h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto os donos da casa buscam a liderança, os visitantes lutam desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento.

Citizens na caça ao líder

O Manchester City entra em campo na vice-liderança da competição, somando 34 pontos. A equipe faz uma campanha sólida com 11 vitórias, um empate e quatro derrotas.

Apesar do revés em sua última apresentação, o retrospecto recente é positivo, com quatro triunfos nos últimos cinco jogos. Jogando em casa, o time de Pep Guardiola busca a recuperação imediata para manter a pressão sobre o líder e consolidar sua posição na briga pelo título da temporada 2025/26.

Hammers em situação delicada

Do outro lado, o West Ham vive um momento crítico. Ocupando a 18ª colocação com apenas 13 pontos, a equipe londrina abre a zona de rebaixamento e precisa urgentemente pontuar. A campanha é preocupante: são apenas três vitórias, quatro empates e nove derrotas.

A forma recente reflete a dificuldade do time, que não venceu nenhum dos seus últimos cinco compromissos, aumentando a pressão sobre o elenco para este difícil duelo fora de casa.

Onde assistir ao jogo

A partida promete ser um teste de resistência para a defesa do West Ham contra o poderoso ataque do City. Para os torcedores que desejam acompanhar o embate, a transmissão será realizada pelos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

Cenário do confronto

O jogo coloca frente a frente o melhor ataque da competição, o do Manchester City (38 gols marcados), contra uma das defesas mais vazadas, a do West Ham (32 gols sofridos).

A expectativa é de domínio dos anfitriões, que podem assumir a liderança provisória dependendo do resultado do Arsenal. O histórico recente também favorece amplamente os Citizens, que venceram os últimos seis confrontos diretos.

Prováveis escalações e desfalques

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

A equipe de Manchester tem desfalques importantes. O volante Rodri e o zagueiro John Stones são baixas por lesão, assim como Mateo Kovacic e Jérémy Doku. Além deles, Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri estão a serviço de suas seleções.

Provável escalação: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Rúben Dias, Joško Gvardiol e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Nico González; Phil Foden, Rayan Cherki e Erling Haaland.