A bola vai rolar para a estreia do Campeonato Paulista 2026. Neste domingo (11), o Noroeste recebe o RB Bragantino no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O confronto, válido pela 1ª rodada da competição estadual, está marcado para as 18h15 (horário de Brasília) e marca o início da caminhada de ambos os clubes na temporada.

Expectativas e novo formato

O duelo marca o pontapé inicial para as duas equipes, que entram em campo com objetivos distintos. Por ser a primeira rodada, ambos os times buscam os primeiros pontos em um torneio que, em 2026, apresenta um novo formato: um grupo único de 16 equipes, onde as oito melhores avançam para as quartas de final. Essa mudança torna cada partida, especialmente na estreia, fundamental para as pretensões de classificação.

Noroeste aposta na força da torcida

Jogando em seus domínios, o Norusca busca iniciar a campanha com o pé direito. A equipe de Bauru planeja um ano mais tranquilo em relação ao ano passado. O time, que também tem a disputa da Série D do Brasileirão no calendário, aposta na energia de sua torcida no Alfredo de Castilho para pressionar o adversário e garantir um resultado positivo neste primeiro teste oficial.

Massa Bruta quer impor seu ritmo

Do outro lado, o RB Bragantino chega para a temporada mantendo a ambição de figurar entre os protagonistas do futebol paulista. A equipe de Bragança Paulista, que se classificou para o mata-mata nas últimas seis edições do torneio, busca impor sua organização tática e intensidade física mesmo atuando como visitante. Começar o campeonato somando pontos longe de casa é visto como um passo importante para as pretensões do clube de avançar à fase eliminatória com segurança.

Onde assistir ao jogo

Para quem deseja acompanhar este duelo de estreia, a partida terá transmissão ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Max. É a oportunidade ideal para o torcedor conferir as novidades e o potencial das equipes para o decorrer de 2026.