O Flamengo chega à semifinal da Copa Intercontinental, contra o Pyramids, do Egito, neste sábado, 13, no Estádio Al Rayyan, no Catar. A bola rola às 14h (de Brasília), para definir quem vai enfrentar o PSG na final da competição.

Apesar de favorito e mais badalado, o Rubro-Negro terá pela frente o atual campeão africano. Além disso, os egípcios chegam ao duelo embalados pela campanha no torneio, que já teve classificações sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, e Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Fundado em 2008 e profundamente remodelado a partir de 2018, com mudanças de dono, nome e cidade, o Pyramids constrói a melhor fase de sua história. Contra o Flamengo, no entanto, o nível de enfrentamento sobe, apesar da equipe ter motivos para crer na surpresa de passar pelo atual campeão da América.

Pyramids construído pelo técnico

O Pyramids é reflexo direto de Krunoslav Jurcić, técnico croata no comando desde 2024. Formado em contextos de futebol mais físico, pragmático e disciplinado, Jurčić prefere reduzir o jogo a funções claras, riscos calculados e padrões ofensivos pragmáticos. Ainda assim, em todos duelos continentais recentes, não desmontou o modelo, aceitando sofrer para manter estratégia.