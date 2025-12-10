O futebol no Egito foi, por décadas, dividido entre dois gigantes do Cairo: o Al Ahly e o Zamalek. No entanto, o cenário no norte da África passou a mudar em 2018, com o surgimento do Pyramids FC, uma nova força financeira e esportivo.

Em pouco tempo, o clube deixou de ser uma promessa para se tornar uma realidade, culminando na conquista de troféus, como o da Champions da África, que garantiu vaga na Copa Intercontinental de 2025. Neste torneio, após eliminar o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita, já é semifinalista, fase na qual encontrará o Flamengo, que passou pelo Cruz Azul, nesta quarta-feira, 10.

A transformação: de Al Assiouty ao Pyramids

A história do Pyramids começa a 2008, quando foi fundado como Al Assiouty Sport. Durante uma década, a equipe manteve uma postura modesta, alternando entre divisões inferiores e breves passagens pela elite. O panorama mudou radicalmente 2018, quando o então presidente da Autoridade Geral de Esportes da Arábia Saudita, Turki Al-Sheikh, adquiriu o clube.

Assim, o nome mudou para Pyramids FC, inspirado nas pirâmides de Gizé, e o aporte financeiro foi grande. O clube ganhou as manchetes internacionais ao contratar jogadores internacional, especialmente brasileiros, como Keno e Rodriguinho, além de técnicos experientes, como Ramón Díaz e Ricardo La Volpe. Alberto Valentim foi o primeiro treinador do clube na “nova fase”, mas saiu após três jogos, por atritos o dono da época.

Após um início de alto impacto midiático, a propriedade do clube passou para o empresário Salem Al-Shamsi, dos Emirados Árabes Unidos, em 2019. Sob a nova gestão, o Pyramids adotou uma postura focando na estabilidade e na construção de um elenco sólido, com trabalho de scouting.

Os títulos do Pyramids

O nível cresceu e, apesar do bom desempenho, faltava um título oficial para coroar o projeto. A espera acabou em agosto de 2024, quando o time finalmente gritou “é campeão”, na Copa do Egito. A vitória veio na final contra o ZED FC.

Na temporada 2024-2025, o clube conquistou o título inédito da Champions League da África, superando o Mamelodi Sundowns, da Ádrica do Sul, na final. O feito não apenas consolidou o Pyramids como uma nova potência, mas também garantiu uma vaga na Copa Intercontinental.