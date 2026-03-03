Leonardo Jardim deve ser anunciado nas próximas horas como o novo treinador do Flamengo. O português de 51 anos chega para substituir Filipe Luís, demitido após vencer o Madureira por 8 a 0 e garantir a classificação para a final do Carioca na noite da última segunda-feira, 2.

O novo comandante treinou o Cruzeiro na temporada passada, levando a Raposa até as semifinais da Copa do Brasil e terminando o Brasileirão na terceira colocação.

Nascido na Venezuela, Jardim é filho de portugueses e viveu na Ilha da Madeira quando era jovem. A carreira como treinador começou em 2001, na Associação Desportiva da Camacha, da quarta divisão de Portugal. Nos anos seguintes, Jardim cresceu como treinador dentro de seu país em clubes como Chaves, Braga e Sporting.

O principal clube da carreira do português foi o Monaco, onde o treinador ficou por cinco anos e meio. Leonardo Jardim era o comandante do histórico time do principado que chegou até as semifinais da Champions League na temporada 2016/17 e foi campeão da Ligue 1 – o período ficou marcado pela dupla de ataque formada pelo veterano Falcao Garcia e a estrela em ascensão Kylian Mbappé.

Depois do time francês, Jardim passou por algumas equipes do mundo árabe, antes de assumir o Cruzeiro. Na Raposa, o português aproveitou os investimentos do dono Pedrinho em contratações para formar um time competitivo, com destaque para Matheus Pereira como o principal armador do time, e Kaio Jorge, como o grande artilheiro.