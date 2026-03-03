O Flamengo avançou para a final do Carioca com uma goleada histórica de 8 a 0 contra o Madureira, mas nem isso salvou o técnico Filipe Luís, que acabou demitido logo depois do jogo, na madrugada desta terça-feira, 3. A decisão encabeçada pelo diretor José Boto causou espanto geral na Gávea e, naturalmente, no elenco de jogadores.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico)”, escreveu o clube, em nota.

E completou: “O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional”.

Apesar da vitória na semifinal do Carioca, o técnico Filipe Luís estava pressionado após a derrota na Supercopa do Brasil, para o Corinthians, e na Recopa Sul-Americana, para o Lanús. O jogo contra o Madureira, por exemplo, ainda ficou marcado por pressão e vaias da torcida, apesar da goleada aplicada dentro de campo.

Ainda assim, não havia a expectativa de demissão por agora e a decisão pegou todos de surpresa, incluindo o próprio Filipe.

Decisão de Bap e espanto geral no Flamengo

De acordo com os bastidores e informações do ge, a decisão tomada pelo presidente Bap foi comunicada por José Boto a Filipe Luís em conversa que não durou 1 minutos, após a coletiva de imprensa. Entende-se que o resultado da partida, portanto, não teria influência e que a decisão já estava tomada pela cúpula rubro-negra.

A decisão causou surpresa até mesmo no elenco de jogadores e alguns entraram em contato com o técnico para prestar apoio e se despedir, já que não houve tempo hábil para isso. Filipe Luís deve retornar à Gávea ainda para um último contato com os atletas.

A relação entre Filipe Luís, Bap e Boto não era das melhores e já sofria um desgaste que teve início ainda na última temporada. O processo de renovação contratual do técnico não foi tão simples quanto deveria e, no meio das negociações, o Flamengo abriu o leque para outras opções. Nessa esteira, Filipe já não era o preferido do presidente, e Leonardo Jardim foi ganhando força nos bastidores – de acordo com o ge, é o favorito para assumir o cargo.

O desgaste aumentou ainda mais neste início de temporada. O diretor de futebol forçou o retorno dos principais jogadores no Campeonato Carioca, após início ruim dos jogadores da base, e a decisão causou um incômodo interno.

A soma de todos esses cenários junto as derrotas na Supercopa e Recopa causaram a demissão surpresa de Filipe Luís. Nas últimas semanas, o próprio presidente Bap se reuniu com comissão técnica e jogadores pressionando o elenco por melhores resultados.