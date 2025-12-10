O adversário do Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental será o Pyramids FC, do Egito. Atual campeão da Champions League da África, o time egípcio tem em seu elenco um jogador apelidado de “Zico”, em referência ao maior ídolo flamenguista, e outro com alcunha de “Dunga“, capitão do Brasil na Copa do Mundo de 1994.

Fundado oficialmente em 2008 e remodelado e rebatizado a partir de 2018 com forte aporte financeiro, o Pyramids vive seu momento mais relevante na história. O clube se consolidou rapidamente como uma potência emergente no país, quebrando a hegemonia tradicional de Al Ahly e Zamalek em torneios continentais.

Agora, no entanto, terá pela frente o forte Flamengo, em uma “obra do acaso” curiosa pelo apelido e um de seus principais jogadores. Trata-se do atacante Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, contratado nesta temporada, em que já soma seis gols e duas assistências em 16 jogos.