O atacante Pedro foi a principal novidade do Flamengo no treino desta quinta-feira, 11, um dia após o time assegurar classificação à semifinal da Copa Intercontinental. O camisa 9 está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e participou pela primeira vez de um trabalho junto com os demais companheiros.

Esta não é a primeira vez que Pedro aparece em campo para treinamentos desde a contusão. Antes, porém, as atividades eram restritas ao acompanhemto de fisioterapeutas e dos preparadores físicos.

Desta vez, o atacante correu com os outros jogadores do elenco e esteve em parte dos trabalhos com bola.

Apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares na vitória por 2 a 1 diante do Cruz Azul realizaram programação na academia do hotel. A equipe volta a jogar no sábado, às 14h (de Brasília), contra o Pyramids.

No último jogo, causou frisson nas redes sociais a presença de Pedro no banco. Apesar de relacionado, contudo, o clube informou que o jogador ainda seguia sem condições reais de jogo e que manteria o planejamento de recuperação.

Pedro não entra em campo desde 22 de outubro, quando machucou o braço na partida de ida contra o Racing, pela semifinal da Libertadores. Depois disso, também sofreu uma contusão muscular que o impediu de voltar para a final da competição continental.