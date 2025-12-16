O Flamengo sonha com o mundo de novo, e nesta quarta-feira, 17, disputa a grande final da Copa Intercontinental diante do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, em jogo único no Catar. Na véspera do confronto, o técnico Filipe Luís exaltou os títulos da equipe rubro-negra, mas destacou ainda mais a história escrita pelo time de Zico.

“Nunca nenhuma geração vai ser maior que a de 1981, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração”, disse Filipe Luís.

O técnico do Flamengo ainda questionou quantas pessoas levam o nome de Arthur no Brasil em homenagem ao Zico, e completou: “É uma geração que marcou uma época, fez os pais levarem seus filhos no Maracanã durante anos, com o Flamengo mal e eles apoiando, por causa daquela geração mágica. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração”.

“Como eu já falei, e repito, esse grupo tem o interesse e o sonho de fazer a própria história. E estamos construindo, com todos esses títulos que conquistamos nesse ano”.

Mundial e duelos contra europeus

Filipe Luís também comentou sobre o desafio de enfrentar uma equipe europeia, assim como aconteceu no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Na época, o Flamengo acabou eliminado pelo Bayern de Munique e o técnico recebeu críticas pela postura da equipe em campo.

“Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern, vamos jogar contra o Paris, por mais que a forma que eles pressionem tenha a mesma energia. Acreditei naquela vez que era um plano para vencer o Bayern e eles foram melhores do que nós. Agora, é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. É um outro jogo, outra história”.