O São Paulo deve enfrentar uma “dembandada” em seu elenco para 2027. Segundo a ESPN, três jogadores comunicaram a diretoria que querem ser negociados pelo clube na próxima janela: o zagueiro Arboleda, o lateral Wendell e o atacante Ferreirinha.

Outros dois atletas emprestados tabmém já sabem que não devem seguir no Morumbis. O lateral Iago e o meia Cauly, ambos emprestados pelo Bahia, voltarão ao clube para a próxima temporada. Em grave crise financeira e em período de eleição, o Tricolor tem outras indefinições.

Lucas Moura, com contrato acabando em dezembro deste ano, e Artur, emprestado pelo Botafogo, são dois outros nomes com futuro incerto no São Paulo. A permanência de Lucas dependeria de uma renovação com valores mais baixos que os atuais, enquanto Artur tem uma opção de compra muito acima dos valores possíveis para o clube.

O técnico Dorival Júnior é mais um que pode deixar a equipe em 2027. O trabalho do treinador não encanta nenhuma das duas chapas concorrentes na eleição, que prometem controle de gastos e uso de jovens das categorias de base.