O Vasco acertou a contratação do técnico português Pedro Emanuel nesta sexta-feira, 10. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o treinador não deve demorar a desembarcar no Rio de Janeiro e já comandará a equipe contra o Vitória, na próxima quinta-feira.

O treinador estava livre no mercado, mas recusou propostas do mundo árabe para fechar com o Vasco. A situação da SAF do clube não atrapalhou o acordo e o técnico está animado para o seu primeiro trabalho no Brasil.

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Carreira de Pedro Emanuel

Nascido em Angola, Pedro Emanuel é ex-auxiliar de André Villas Boas, atual presidente do Porto. clube em que o técnico defendeu por sete temporadas, quando ainda era jogador. O primeiro trabalho como técnico foi no Acadêmica de Coimbra, entre 2011 e 2013.

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No modesto clube português, Pedro venceu a Taça de Portugal, batendo o Sporting na final e classificando a sua equipe para a fase de grupos da Europa League.

O treinador seguiu carreira no FC Arouca, Estoril Praia e no Apollon Limasson, do Chipre, antes de chegar no Almería, da Espanha. Após ficar três meses na equipe espanhola, Pedro Emanuel foi para um mercado onde ficou desde 2020: o Oriente Médio.

O técnico comandou o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o Al-Nassr, Al-Khaleej e Al-Fayha, todos da Árabia Saudita.

Em sua carreira o português tem quatro títulos conquistados: 1x Taça de Portugal, 1x Copa do Chipre, 1x Supercopa do Chipre e 1x Copa Saudita.

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