O Vasco da Gama anunciou nesta quinta-feira, 5, um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, por Cuiabano. O lateral-esquerdo chegou no Rio de Janeiro nesta manhã para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube. O vínculo do jogador com o Cruzmaltino será de empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao término.

Nas redes sociais, o Vasco publicou uma nota com detalhes sobre o acerto com o Nottingham e os próximos passos na negociação:

O interesse do Cruzmaltino em Cuiabano surgiu no início deste ano. Mesmo com Lucas Piton como titular da lateral-esquerda, a diretoria enxergava a necessidade de mais uma opção na posição para a temporada.

Cuiabano foi revelado nas categorias de base do Grêmio, mas ganhou destaque no Botafogo. O jogador foi peça-chave nos títulos do Brasileirão de 2024 e na conquista inédita da Libertadores no mesmo ano. Pelo Glorioso, o lateral disputou 77 partidas, com dez gols e sete assistências.

Em setembro do ano passado, Cuiabano se transferiu ao Nottingham Forest. Pelo clube inglês, no entanto, não teve muitas oportunidades. Seu desejo de retornar ao Brasil foi crucial nas negociações com o Vasco.

Reforços do Vasco para 2026

Além de Cuiabano, o Cruzmaltino fechou com outros quatro reforços:

Alan Saldivia, zagueiro uruguaio de 23 anos, comprado junto ao Colo-Colo-CHI

Johan Rojas, meia colombiano de 23 anos, emprestado pelo Monterrey-MEX

Marino Hinestroza, ponta colombiano de 23 anos, comprado junto ao Atlético Nacional-COL

Brenner, atacante de 26 anos, comprado junto à Udinese-ITA