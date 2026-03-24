Durante a edição do PLACAR Aberto desta terça-feira, 24, André Garone, Fabiano Bandeira, José Ilan e Paparazzo debateram sobre a situação da SAF do Vasco. Confira:
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Durante a edição do PLACAR Aberto desta terça-feira, 24, André Garone, Fabiano Bandeira, José Ilan e Paparazzo debateram sobre a situação da SAF do Vasco. Confira:
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