O atual campeão do Brasileirão vai em busca do bicampeonato e larga como principal favorito ao título. O Rubro-Negro carioca contratou Vitão, do Internacional, para reforçar o que já era a melhor zaga do país. Buscando fazer sombra a Rossi, o clube também anunciou o goleiro Andrew, do Gil Vicente. A clube carioca ainda trabalha para repatriar Lucas Paquetá, do West Ham.
Palmeiras
Buscando se redimir após um 2025 de vices, o Palmeiras reforçou o seu meio-campo com Marlon Freitas, ex-capitão do Botafogo. Além de Marlon, Bruno Fuchs foi comprado em definitivo junto ao Atlético-MG. O Verdão ainda busca um novo zagueiro para esta temporada.
Cruzeiro
Para qualificar ainda mais o seu elenco e se mostrar como um dos candidatos ao Brasileirão, o Cruzeiro fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Gerson foi comprado do Zenit por 27 milhões de euros e chega para elevar a qualidade do meio cruzeirense. O clube mineiro ainda anunciou Matheus Cunha (Flamengo), Villarreal (Millonarios) e Chico da Costa (Mirassol).
Cruzeiro confirmou a chegada de Chico da Costa, ex-Mirassol – Divulgação
Mirassol
Depois de uma campanha histórica, que levou o Mirassol à inédita classificação para a Libertadores, a equipe do interior paulista manteve o seu perfil de contratação com nomes “low profile”. André Luís, Yuri Lara, Lucas Oliveira, Nathan Fogaça, Rodrigo Rodrigues, Eduardo, Willian Machado, Lucas Mugni, Galeano, Denilson, Igor Formiga Everton Galdino e Rodrigues, foram os nomes anunciados.
Vitória x Remo: onde assistir, horário e o que esperar da estreia na Série A
Fluminense
Com contratações pontuais, o Fluminense vai em busca de uma boa colocação no campeonato. Guilherme Arana, ídolo do Atlético, chegou para elevar o nível na lateral-esquerda. Jemmes, ex-Mirassol, vai ter a difícil missão de substituir a saída de Thiago Silva, e por último, Savarino deixa o Botafogo para acelerar o meio do Tricolor Carioca.
Guilherme Arana com a camisa do Fluminense – Marcelo Gonçalves / Fluminense
Bahia
Em uma temporada para dar passos para frente e buscar um título, o Bahia manteve a base do ano passado com duas contratações: Kike Oliveira, meia ex-Grêmio, chega para alternar no meio do Tricolor de Aço. Já, Román Gómez, lateral-direito ex-Estudiantes, tem a expectativa de se tornar titular da posição ao longo da temporada.
Botafogo
Em meio a um transfer ban e crise nos bastidores do clube, o Botafogo conseguiu contratar poucos jogadores, são eles: Riquelme, zagueiro ex-Sport; Lucas Villalba, atacante ex-Nacional, do Uruguai, e Ythallo, zagueiro ex-Toronto FC, do Canadá.
São Paulo
Com grave crise financeira, o São Paulo anunciou três contratações que vieram sem custos de transferência. Danielzinho chegou do Mirassol para qualificar o meio são-paulino. Carlos Coronel veio do New York Red Bull, dos Estados Unidos, para ser reserva de Rafael no gol Tricolor. O zagueiro Dória voltou ao clube depois de dez anos, depois de sair do Atlas, do México.
Danielzinho foi anunciado pelo São Paulo – Divulgação
Red Bull Bragantino
A SAF da Red Bull manteve o perfil de contratação, buscando jovens jogadores para o clube. Rodriguinho, meia da base do São Paulo chegou para substituir a saída de Jhon Jhon, que foi vendido para o Zenit, da Rússia. Ignacio Sosa, meio-campista talentoso do Peñarol também vai reforçar a posição.
Corinthians
Após um 2025 mágico, com as conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, o Corinthians fez contratações pontuais. Para o setor defensivo, trouxe Gabriel Paulista, ex-Besiktas, da Turquia, e Pedro Milans, ex-Peñarol, do Uruguai. Já para o meio-campo, contratou Matheus Pereira, ex-Fortaleza. Para o ataque, está perto de fechar com Kaio César, atacante ex-Al-Hilal.
Corinthians anunciou contratação do zagueiro Gabriel Paulista – Reprodução/Instagram/Corinthians
Grêmio
Em busca de uma temporada mais competitiva do que a passada, o Grêmio contratou quatro jogadores: Caio Paulista, lateral ex-Atlético-MG; José Enamorado, atacante ex-Junior Barranquilla, da Colômbia; Tetê, atacante ex-Panathinaikos; e Weverton, goleiro ex-Palmeiras. No caso de Tetê, ele retorna ao clube após sete anos, quando foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sem sequer ter oportunidades no profissional do clube gaúcho.
Vasco da Gama
Para o Brasileirão 2026, o Vasco fez um bom mercado, se reforçando com peças para substituir as saídas. Brenner chega para substituir Vegetti, que foi para o Cerro Porteño, enquanto Hinestroza vai ocupar o lugar de Rayan, negociado com o Bournemouth, da Inglaterra. O zagueiro Alan Saldivia, ex-Colo Colo, e o meia Johan Rojas, ex-Monterrey, chegaram a São Januário.
Marino Hinestroza, atacante do Atlético Nacional – Divulgação / Instagram
Atlético-MG
Com contratações ‘criativas’ nesta janela de transferências, o Atlético-MG trouxe jogadores de fora das cinco grandes ligas europeias: Alan Minda, atacante ex-Cercle Brugge, da Bélgica; Angelo Preciado, lateral-direito ex-Sparta Praga, da República Tcheca; e Mateo Cassierra, atacante, ex-Zenit, da Rússia. Além deles, também trouxe o lateral-esquerdo Renan Lodi, que estava sem clube, o volante Maycon, ex-Corinthians, e o volante Victor Hugo, ex-Santos.
Santos
Buscando um ano mais tranquilo, o Santos anunciou apenas duas contratações: Gabigol, ex-Cruzeiro, e Gabriel Menino, ex-Atlético Mineiro. A torcida santista ainda espera novas contratações para fazer um campeonato com menos sustos.
Gabigol retornou à Vila Belmiro e vestirá a camisa 9 – Santos/Divulgação
Vitória
Quase rebaixado no último ano, o Vitória fez contratações pouco conhecidas para o setor defensivo, principalmente. Mateusinho, Caíque Gonçalves, Riccieli, Diogo Silva, Nathan Mendes e Emmanuel Martínez foram os nomes anunciados.
Internacional
Com um mercado mais tímido do que de seu principal rival, o Inter trouxe apenas dois reforços: o zagueiro Félix Torres, ex-Corinthians, e o volante Paulinho Paula, ex-Vasco. Apesar das poucas contratações, o Colorado busca afastar os sustos do ano passado e fazer uma temporada melhor.
Coritiba
Com um mercado volumoso, trouxe nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Pedro Rocha, destaque na campanha de retorno do Remo à Série A, e Breno Lopes, autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores de 2020. Além deles, outros veteranos chegam para reforçar o elenco, como Tinga, lateral-direito ex-Fortaleza, e Thiago Santos, zagueiro ex-Fluminense.
Athletico-PR
Buscando evitar o rebaixamento, o Athletico-PR anunciou nomes que não satisfizeram a sua torcida. Alejandro García, Juan Portilla, Gilberto, Jadson e Luiz Gustavo não são considerados suficientes para elevar o elenco e manter o clube na Série A.
Chapecoense
De volta à Série A depois de cinco anos, a Chape anunciou um pacotão de reforços com 12 nomes. Com passagens em clubes europeus, Bolasie é o grande destaque das contratações da equipe catarinense para essa temporada, que busca não ser rebaixado.
Sem espaço no Cruzeiro, Bolasie deixou o clube mineiro – Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Remo
De volta à Série A após 32 anos, o Remo quer retornar para ficar de vez na elite do futebol brasileiro. Com olhos neste objetivo, trouxe veteranos para reforçar seu elenco, como Yago Pikachu, lateral ex-Fortaleza, e Alef Manga, atacante ex-Avaí.
Patrick de Paula treina em Belém – Remo/Divulgação