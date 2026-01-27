O Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira, 28, com oito jogos válidos pela 1ª rodada. Com o mercado de transferências aberto, muitas equipes já anunciaram reforços para a nova edição da competição.

Veja as principais contratações dos 20 clubes:

Flamengo

O atual campeão do Brasileirão vai em busca do bicampeonato e larga como principal favorito ao título. O Rubro-Negro carioca contratou Vitão, do Internacional, para reforçar o que já era a melhor zaga do país. Buscando fazer sombra a Rossi, o clube também anunciou o goleiro Andrew, do Gil Vicente. A clube carioca ainda trabalha para repatriar Lucas Paquetá, do West Ham.

Palmeiras

Buscando se redimir após um 2025 de vices, o Palmeiras reforçou o seu meio-campo com Marlon Freitas, ex-capitão do Botafogo. Além de Marlon, Bruno Fuchs foi comprado em definitivo junto ao Atlético-MG. O Verdão ainda busca um novo zagueiro para esta temporada.

Cruzeiro

Para qualificar ainda mais o seu elenco e se mostrar como um dos candidatos ao Brasileirão, o Cruzeiro fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Gerson foi comprado do Zenit por 27 milhões de euros e chega para elevar a qualidade do meio cruzeirense. O clube mineiro ainda anunciou Matheus Cunha (Flamengo), Villarreal (Millonarios) e Chico da Costa (Mirassol).

Mirassol

Depois de uma campanha histórica, que levou o Mirassol à inédita classificação para a Libertadores, a equipe do interior paulista manteve o seu perfil de contratação com nomes “low profile”. André Luís, Yuri Lara, Lucas Oliveira, Nathan Fogaça, Rodrigo Rodrigues, Eduardo, Willian Machado, Lucas Mugni, Galeano, Denilson, Igor Formiga Everton Galdino e Rodrigues, foram os nomes anunciados.