O Bahia e o Vitória protagonizaram um clássico eletrizante na noite desta quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova. Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, os maiores rivais do estado ficaram no empate por 1 a 1. Todos os gols e as maiores emoções, incluindo um pênalti anulado pelo VAR e bolas na trave, ficaram concentrados em um primeiro tempo frenético, garantindo a manutenção da invencibilidade tricolor e um ponto suado para o Leão da Barra.

Pressão tricolor, VAR e o capricho da trave

O roteiro do jogo começou a se desenhar logo aos dois minutos, quando um erro na saída de bola rubro-negra resultou em pênalti do goleiro Lucas Arcanjo sobre Erick Pulga. Na cobrança, Arcanjo defendeu, mas Luciano Juba marcou no rebote. A festa, no entanto, foi frustrada pelo VAR, que anulou o lance por invasão. O susto não diminuiu o ímpeto dos donos da casa. O Esquadrão empilhou chances e esbarrou no poste duas vezes em sequência: primeiro com Erick, aos 27, e depois com Willian José, que carimbou o travessão aos 28 minutos.

Golaço de cobertura e resposta imediata

Quando o zero parecia insistir no placar antes do intervalo, a máxima de que ‘quem não faz, leva’ puniu o time mandante. Aos 46 minutos, após um escanteio mal aproveitado pelo Bahia, o Vitória engatou um contra-ataque letal. A bola sobrou para Ramon, que, de fora da área, viu o goleiro Ronaldo adiantado e arriscou por cobertura, marcando um golaço espetacular. Contudo, a vantagem rubro-negra durou pouco. Aos 50 minutos, ainda nos acréscimos, Erick cruzou, Willian José ajeitou de cabeça e Jean Lucas apareceu na pequena área para estufar as redes e deixar tudo igual.

Queda de ritmo e empate selado

Na volta do vestiário, o ritmo frenético deu lugar a um confronto muito mais truncado e físico. Com o controle da posse de bola, o Bahia tentava furar o bloqueio defensivo do Vitória, que se postava bem e buscava os contra-ataques. As substituições promoveram uma quebra no ritmo da partida, que passou a ser marcada por faltas e poucas chances claras. Nos acréscimos finais, o goleiro Lucas Arcanjo voltou a brilhar ao fazer uma grande defesa em chute de Sanabria, garantindo a igualdade no marcador. Com o resultado, o Bahia chega aos oito pontos, mantendo-se invicto e na parte de cima da tabela do Brasileirão. Já o Vitória, que buscava uma revanche após a perda do título estadual, soma um ponto importante fora de casa na luta para ganhar posições na Série A.