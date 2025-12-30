O Mirassol fez história na temporada 2025, ano de seu centenário, ao garantir vaga na Libertadores logo na primeira vez em que disputou a Série A do Brasileirão. Os desafios serão grandes em 2026, e tem sido inevitável a debandada de alguns de seus principais jogadores.

O ano nem virou do interior paulista já perdeu o volante Danielzinho (São Paulo), o zagueiro Jemmes (Fluminense) e o meia Gabriel (Sporting Cristal). Lucas Ramon ainda negocia com o São Paulo e Chico da Costa com o Cruzeiro.

A boa notícia é que Rafael Guanaes, eleito pela CBF o melhor técnico do Brasileirão 2025, rejeitou uma oferta do Botafogo em nome de sonho de disputar a Libertadores pelo Mirassol. Outro destaque do time, o lateral Reinaldo também teve seu contrato renovado.

O clube ainda não anunciou reforços, mas de acordo com o ge, já tem negociações avançadas com Rodrigo Rodrigues, atacante ex-Operário, Eduardo, meia ex-Botafogo e Cruzeiro, o meia Lucas Mugni (Ceará) e o atacante Nathan Fogaça (Novorizontino).

O clube que tem o ex-jogador Paulinho como diretor de futebol acelera o planejamento, pois o Paulistão começa em 11 de janeiro, o Brasileirão em 28 de janeiro e a Libertadores em 18 de fevereiro.

Destaques deixam o Mirassol

O Fluminense anunciou na última segunda-feira, 30, a contratação de Jemmes, seu primeiro reforço para a temporada de 2026. Ao todo, o Tricolor vai desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual, em pagamento parcelado ao Mirassol) por 70% dos direitos do jogador, em contrato válido por cinco temporadas.

Jemmes disputou 37 dos 38 jogos do Mirassol no último Brasileirão, todos como titular. No total da temporada, fez 40 partidas, 39 como titular, com dois gols marcados e apenas 34 faltas cometidas, média inferior a uma por jogo.