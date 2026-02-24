O Atlético Mineiro anunciou na manhã desta terça-feira, 24, a contratação de Eduardo Domínguez, 47. O treinador estava no Estudiantes, da Argentina, e, chega para assumir a vaga de Jorge Sampaoli, demitido no início de fevereiro após altos e baixos no início desta temporada. Com Domínguez, o Galo chega ao seu quinto técnico argentino na década.

No Estudiantes, Eduardo Domínguez comandou o clube de La Plata em 164 partidas, com 75 vitórias, 44 empates e 45 derrotas. Pelo time argentino, venceu a Copa Argentina de 2023, a Copa da Liga Argentina de 2024, a Copa dos Campeões em 2024 e 2025 e o Campeonato Argentino – Clausura de 2025.

Jorge Sampaoli

O treinador argentino de 65 anos teve duas passagens como técnico do Galo. A primeira delas aconteceu entre março de 2020 e fevereiro de 2021, quando comandou a equipe em 44 partidas, com 25 vitórias, nove empates e dez derrotas. Naquela temporada, Sampaoli venceu o Campeonato Mineiro.

Após quatro anos e meio, Sampaoli retornou ao clube mineiro em setembro de 2025 e ficou no cargo até fevereiro deste ano, quando foi demitido após um início de temporada instável.

Em sua segunda passagem, comandou o Galo em 33 partidas, com dez vitórias, 14 empates e nove derrotas. O treinador ainda foi derrotado para o Lanús na final da Copa Sul-Americana.