Júnior Santos está ainda mais perto de voltar ao Botafogo. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o atacante do Atlético Mineiro deve voltar a vestir a camisa do clube carioca, onde se sagrou campeão da Libertadores da América em 2024.

Contratado pelo Galo em janeiro de 2025 por oito milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões), o jogador disputou 28 partidas pelo clube de Belo Horizonte, marcando dois gols e deu apenas uma assistência.

Antes de se transferir, Júnior Santos viveu os melhores momentos de sua carreira em sua segunda passagem no Botafogo. Em 2024, o atacante atuou em 49 partidas, marcou 20 gols e deu quatro assistências. Além das marcas individuais, conquistou o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano.

Na final da Libertadores pelo Botafogo, inclusive, marcou o gol do inédito título do clube carioca, que venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1. Além do gol histórico, Júnior Santos foi o artilheiro daquela edição do torneio continental, com dez gols marcados.

A primeira passagem aconteceu entre agosto e dezembro de 2022, quando chegou ao clube carioca por empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Somando as duas passagens, o atacante defendeu o Glorioso em 115 partidas, com 28 gols marcados e oito assistências.