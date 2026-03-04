A primeira janela de transferências do futebol brasileiro fechou oficialmente na última terça-feira, 3, impedindo a chegada de novos reforços internacionais, mas ganhará uma sobrevida a partir desta quarta, 4.

Times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro poderão seguir contratando em função do “período extra” criado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Serão mais 24 dias para a chegada de reforços – até 27 de março.

A janela alternativa foi desenhada pela entidade para que os clubes possam ajustar seus elencos após o término dos campeonatos estaduais pelo país neste fim de semana.

Diferente do período regular, contudo, as equipes podem realizar compras, vendas e empréstimos de atletas somente dentro do mercado nacional. Os jogadores precisam ter atuado ao menos em uma partida nos estaduais.

Atletas que rescindiram seus contratos ou já estavam sem clube antes do fechamento da janela, em 3 de março, também podem ser anunciados.

Para inscrever reforços internacionais ou atletas que não atendam a esses requisitos, as equipes precisarão aguardar a segunda janela regular do futebol brasileiro, que ficará aberta entre 20 de julho e 11 de setembro de 2026.