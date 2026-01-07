Nesta quarta-feira, 7, o Besiktas anunciou a rescisão de contrato com o zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos. O jogador nunca escondeu o desejo de jogar pelo Corinthians, inclusive postando fotos usando a camisa alvinegra, e vem negociando com o clube. Mesmo com o fim do transfer ban da CBF, o Timão ainda precisa derrubar a punição da Fifa para inscrever novos jogadores nas competições. 

De acordo com o site ge, o time está próximo de quitar a dívida com o Santos Laguna, de R$ 35 milhões, por Félix Torres, que mantém o transfer ban da Fifa no momento. Na última terça, 6, ainda ocorreu o pagamento antecipado da terceira parcela do acordo com a CNRD, o que fez com que o clube se livrasse da punição da CBF.

Relembre a carreira de Gabriel Paulista

Formado nas categorias de base do Vitória, Gabriel Paulista passou a maior parte de sua carreira na Europa. Em 2013, o zagueiro foi vendido pelo clube baiano ao Villarreal, da Espanha, clube em que atuou por duas temporadas.

Depois de um ano e meio defendendo as cores do Submarino Amarelo, o jogador se transferiu para o Arsenal, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões na cotação da época). O atleta foi titular na maior parte do tempo em que esteve no clube do norte de Londres e venceu duas FA Cup e uma Community Shield. 

Em 2017, Gabriel Paulista retornou ao futebol espanhol para atuar no Valencia, clube que mais defendeu ao longo de sua carreira. Na época, o jogador foi um pedido do treinador Marcelino García. Os dois já haviam trabalhado juntos quando Gabriel atuou no Villarreal e, em 2023, Marcelino retornou ao clube.

Depois de seis temporadas e meia no Valência, onde foi campeão da Copa do Rei duas vezes, em 2018 e 2019, o zagueiro teve uma passagem curta pelo Atlético de Madrid. Depois de seis meses no time madrilenho, Gabriel foi para o futebol turco atuar pelo Besiktas, onde conquistou uma Supertaça da Turquia. Em seu último clube, o jogador disputou 40 partidas em uma temporada e meia, com um gol e duas assistências. 