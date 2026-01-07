O Corinthians está liberado do transfer ban nacional, imposto pela CBF desde o fim do ano passado. A punição caiu graças ao pagamento adiantado da terceira parcela do acordo vigente na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Por conta de outro transfer ban, dessa vez internacional, promovido pela Fifa, o Timão ainda não poderia inscrever novos jogadores.

Recentemente, o Alvinegro quitou a dívida de R$ 41,2 milhões com o meia Matías Rojas. Essa pendência também fazia parte da condenação da Fifa e da Corte Arbitral do Esporte. Agora, o Timão precisa resolver a dívida pela compra do zagueiro Félix Torres, junto ao Santos Laguna, do México.

Os valores iniciais da condenação da Fifa eram cerca de R$ 33 milhões. Em agosto do ano passado, o presidente Osmar Stabile chegou a dizer que a dívida era próxima de R$ 40 milhões. Mesmo com a premiação de R$ 70 milhões da Copa do Brasil, o Corinthians precisou fazer um empréstimo, no mesmo valor da premiação, para se organizar financeiramente.

Graças a um acordo feito na gestão Duílio para o refinanciamento da dívida da Neo Química Arena, a Caixa Econômica Federal tem o poder de reter premiações esportivas do clube. O Corinthians ainda busca resolver as pendências e derrubar a punição da Fifa, para contratar reforços para 2026.