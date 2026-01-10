O Cruzeiro oficializou neste sábado, 10, a contratação do meio-campo Gerson. O jogador, ex-Flamengo e que estava no Zenit, da Rússia, foi anunciado com um vídeo ao estilo do game GTA.
Gerson, de 28 anos, foi contratado por 27 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões) por quatro temporadas. Outros três milhões de euros (R$ 18 milhões) serão pagos em forma de bônus.
A contratação de Gerson é a mais cara da história do futebol brasileiro.
Na postagem de apresentação, o Cruzeiro utilizou as letras e imagens do famoso game GTA, Grand Theft Auto, para anunciar o “Coringa Cabuloso”.
Gerson utilizará a camisa 97 no Cruzeiro. O grande objetivo do meia-atacante é fazer um bom trabalho na Raposa para voltar a ser lembrado para a seleção brasileira. O Mei-campo não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti enquanto esteve no Zenit.