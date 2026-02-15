O Cruzeiro está perto de concretizar o empréstimo do atacante Bruno Rodrigues. A diretoria celeste chegou a um acordo final com o Palmeiras para contar com o jogador por empréstimo até o final da temporada de 2026. A informação foi inicialmente publicada pelo GE.

O modelo do negócio prevê a divisão do pagamento dos salários entre os dois clubes. Além disso, o contrato estipula uma opção de compra fixada em 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação atual), caso a equipe mineira deseje adquirir os direitos econômicos do atleta em definitivo ao término do vínculo.

Contexto da negociação e lesões

A transferência atende a necessidades urgentes de ambas as partes. Para o Cruzeiro, a chegada de Bruno Rodrigues é uma resposta imediata à série de lesões que desfalcaram o setor ofensivo neste início de temporada. O clube buscava um nome com identificação e capacidade de impacto técnico instantâneo.

Já para o Palmeiras, o empréstimo representa uma solução para dar rodagem a um ativo valioso que perdeu espaço. A passagem de Bruno pelo clube paulista foi severamente prejudicada por problemas físicos. O atacante sofreu uma lesão no joelho direito em janeiro de 2024 e, durante a recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em maio do mesmo ano. Após longo período de inatividade, ele teve pouca minutagem sob o comando de Abel Ferreira em 2026 e não figurava nos planos principais da comissão técnica.