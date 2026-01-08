A temporada de 2026 começa oficialmente para o futebol mineiro com promessa de casa cheia e grandes expectativas. Neste sábado (10), o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, tem pontapé inicial marcado para às 18h30 (de Brasília) e marca o início da caminhada das duas equipes na competição estadual.

Onde assistir a Cruzeiro x Pouso Alegre

O confronto que abre o estadual para as duas equipes terá ampla cobertura. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo através do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Além disso, o Globoplay disponibiliza o sinal dos canais via streaming.

A estreia da Raposa sob o comando de Tite

O Cruzeiro entra em campo carregando a responsabilidade de atuar diante de sua torcida na abertura do campeonato, com mais de 16.000 ingressos vendidos antecipadamente. A grande atração fica por conta do comando técnico: Tite inicia sua trajetória à frente da Raposa, trazendo a expectativa de um futebol organizado e competitivo para encerrar o jejum de títulos estaduais que dura desde 2019.

Para a estreia, a tendência é que o treinador utilize uma equipe alternativa, mesclando jovens da base com jogadores que buscam espaço, visando dar maior tempo de preparação ao elenco principal. O goleiro recém-contratado Matheus Cunha sofreu uma lesão e é desfalque certo, abrindo espaço para o jovem Otávio. Outras ausências por lesão incluem Janderson, Lucas Villalba e Marquinhos.

O desafio do Pouso Alegre de Danilo

Do outro lado, o Pouso Alegre chega à capital mineira com a missão de surpreender. Sob a batuta do técnico Danilo, ex-jogador campeão mundial por Corinthians e São Paulo, o Dragão do Mandu passou por uma grande reformulação, com a chegada de 28 novos reforços, incluindo o experiente atacante Ricardo Bueno.

Após lutar contra o rebaixamento na temporada passada, o clube se reestruturou. O diretor executivo Rafael Amaral afirmou que o objetivo é alcançar a semifinal e o título de campeão do interior. A equipe tentará explorar o possível desentrosamento da equipe mista do Cruzeiro para pontuar fora de casa.

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Otávio (ou Cássio); Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Matheus Henrique, Japa e um terceiro meio-campista; trio de ataque formado por jovens e reforços.