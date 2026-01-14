O mercado da bola segue movimentado no futebol brasileiro. O Corinthians acertou nesta quarta-feira, 14, o empréstimo do volante Ryan para o Fortaleza.

A negociação tem como objetivo principal oferecer mais minutos de jogo e experiência ao jovem atleta, que encontrou forte concorrência no meio-campo do clube paulista nesta temporada.

Negociação de Ryan

O acordo prevê a cessão do jogador ao clube cearense até o final da atual temporada. A diretoria alvinegra vê com bons olhos a transferência, pois entende que Ryan precisa de sequência de jogos em alto nível para continuar seu desenvolvimento.

No Leão do Pici, o jogador de 22 anos terá a oportunidade de disputar competições importantes e desenvolver o seu melhor futebol.

Trajetória de Ryan e a concorrência no Timão

Cria das categorias de base do Parque São Jorge, Ryan subiu ao profissional cercado de expectativas, especialmente após boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior e em jogos da Copa Sul-Americana.

No entanto, com a reformulação do elenco corintiano e a chegada de reforços de peso para o setor de meio-campo, o espaço para o jovem ficou reduzido. A comissão técnica de Dorival Júnior avaliou que, permanecendo no clube, ele teria poucas oportunidades de atuar, o que poderia estagnar sua evolução.