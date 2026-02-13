Cauly desembarcou na capital paulista na manhã desta sexta-feira, 13. Conforme apurou a ESPN, o jogador de 30 anos foi emprestado pelo Bahia ao São Paulo até o final deste ano. O meia deve realizar exames médicos no Tricolor Paulista e assinar contrato em breve.

Em sua chegada na cidade de São Paulo, o novo reforço tricolor destacou a felicidade neste momento em entrevista ao UOL. “É muita felicidade. Estou ansioso de começar logo”, comentou. O meia ainda mandou um recado para a torcida do São Paulo, dizendo que não vai faltar comprometimento e profissionalismo.

A ESPN adiantou que o contrato de Cauly com o São Paulo estabelece uma obrigação de compra. Caso o jogador dispute 25 partidas neste ano atuando em pelo menos 45 minutos por jogo, o Tricolor Paulista é obrigado a comprá-lo. O valor total do negócio pode chegar aos 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) por 50% dos direitos do meia.

Ainda segundo a apuração, a chegada de Cauly ao São Paulo fará com que seja abatida uma dívida de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) pela transferência de Rodrigo Nestor ao Bahia.

Desde 2023 no Bahia, o meia atuou em 174 partidas, marcou 23 gols e deu 24 assistências. Na atual temporada, Cauly atuou em apenas duas partidas, sem participações em gols. Pelo Tricolor de Aço, o jogador conquistou a Copa do Nordeste em 2025 e o Campeonato Baiano em 2023 e 2025.

Números de Cauly pelo Bahia

174 partidas

23 gols

24 assistências